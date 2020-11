Dansk tv har gjort Trump mod Biden til knaldhamrende god underholdning. Er det virkelig meningen?

Det her er dagen efter. Eller måske morgenen efter. Eller aftenen efter. Det er i hvert fald efter.

Efter Store Valgdag i Amerikas Forenede Stater, hvor selv det usleste skoløse avisbud kan ende med at blive nationens præsident, har vi lært i skolen.

For alt er muligt i Gud og mulighedernes eget land. Det så vi for fire år siden, og det så vi også i går, hvor den brogede amerikanske befolkning skulle vælge mellem Gamling I og Gamling II – to mænd, en grå og en orange, der begge bejlede til at blive nationens præsident og den såkaldt frie verdens næste politichef.