Disney får mig til at græde, når en fuldvoksen skaldet mand spiller Danny Zuko på amatørniveau

Jeg elsker musicalteater. Som barn spillede jeg selv med i et hav af amatørmusicals og fik endda også lov at spille professionelt et par gange på Folketeatret. Jeg valgte specifikt Sankt Annæ Gymnasium for at kunne få lov til at medvirke i deres årlige skoleshow – SAG Show – der er Nordens største elevproducerede musical. Siden jeg fik min studenterhue i 2009, har jeg dog ikke selv stået på en scene. Kunne jeg nogle gange tænke mig at vende tilbage og prøve det igen? Helt bestemt!

Og derfor forstår jeg til fulde deltagerne i programmet ’Ekstranummer!’ på streamingtjenesten Disney+.

Et program, der samler gamle elever fra amerikanske highschools og hjælper dem med at genopsætte en musical, de spillede sammen som unge. Og fordi de virkelig har tradition for den slags i USA, er det alle de store kommercielle klassikere, vi ser herhjemme. Det er ’Annie’, ’Sound of Music’, ’Beauty and the Beast’ og også nogle helt gamle travere som ’Pippin’ og ’Anything Goes’. Det svinger mellem at være 11 år siden og helt op til 44 år siden, folk sidst har spillet deres forestilling. Til processen får de så hjælp af kendte Broadway-instruktører, koreografer og skuespillere. I de fleste tilfælde skal de også gentage deres gamle roller.