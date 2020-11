Bo Tao Michaëlis: Nu har jeg efterlyst lødig litteratur--formidling på DR i årevis. I går fik jeg så 12 timer i træk

Måtte være et skarn, hvis jeg ikke efter i årevis at have efterlyst lødig litteraturformidling på DR kom i den syvende bogreol over hele 12 timers litteraturkavalkade fra Det Kongelige Bibliotek. Ganske overdådigt. Som at have bestilt en sandwich på værelset, og ind ruller et helt smørrebrødsbord. Ord i lag og marinade, digte al dente, højpandet lekture, smalt skrevet og stort sat op, bitre mandler, men mest til det søde øje, let til tårer samt tænders gnidsel over skæbner stedt i nød.

Helt okay, alibiet er erstatning for det aflyste Bogforum i København. Gedemarkedet, hvor det mere handler om bøgers indhold end om udtryk. Fans møder yndlingsforfattere, bloggere deres ikoner. Bogallergiske ægtemænd i håndjern med kloge koner på udkig efter Suzanne Brøgger. Samt klogeåge med panderynker over, at dette altså er Bella Amager, ikke Louisiana. Kaskader af krimielskere ventende på Jussi, skuespillere, som læser op for børn, mens luften er fuld af lavtflyvende superlativer og overophedet lobhudling.

Sådan var det også her, en slagfærdig stemning af gejst og glød for litteraturen i alle genrer uden grænser. Desværre ingen oversigt, så mit fjernsyn gik som Folketingets paternoster uafbrudt hele dagen, så jeg kunne gå fra og til. Mens værterne gik eller sad med indbudte skribenter. Adam Holm med intelligent labyrintiske spørgsmål, lange som et universitetssemester. Ane Cortzen med dryssende velvilje og disponeret videbegær. Anne Glad ude i byen med veloplagt fyndighed og florissant imødekommenhed. Her fandt vi også analytiske Maria Månson, hvis interview med Kirsten Thorup om hendes seneste roman, ’Indtil vanvid, indtil døden’, var eksemplarisk. Ligeledes også spørgelystne Mikkel Frey Damgaards samtale med skuespilleren Henning Jensen om psykoterapi og plattenslageri.