Forfatter indleder et forhold til 15-årig i Oscarbelønnet instruktørs raffinerede kunstnerkrimi

I serien ’The Truth about the Harry Quebert Affair’ begynder vi ude på landet oppe i den smukke nordamerikanske østkyststat Maine i 1970’erne, hvor gymnasielæreren Harry fra New York, der også er forfatter til en enkelt bog, møder en 15-årig frejdig og fascinerende pige. De indleder et sælsomt funderet og simrende fatalt forhold. Om det nu blot er platonisk og dydigt konverserende eller et forbudt grænseoverskridende lidenskabeligt kærlighedsforhold som i Nabokovs ’Lolita’, skal ikke røbes. Det er en del af plottets enigmatiske design.

33 år efter finder man hendes lig i Harrys have i hans store villa ude ved kysten. På det tidspunkt er han en midaldrende mondæn verdensberømt forfatter. Men også mistænkt for mord både på pigen og på en voksen kvinde. Heldigvis får han hjælp og bistand fra en yngre kollega. En bestsellerforfatter med én bog på cv’et og tidligere elev, som nu har skriveblokering samt brugt alle pengene og derfor økonomisk er på skideren.

Hvis du har læst forfatter Joël Dickers digre værk, der på dansk hedder ’Sandheden om Harry Quebert-sagen’, ved du, at du vil blive taget ved næsen hele tiden. Kørt om hjørner i hårnålesving hele vejen til den endelige slutning på en meget lang affære. Serien er solidarisk og trofast med hensyn til dette flakkende fokus på, hvad der egentlig skete. Om vi nu sidder over for en kalkulerende pervers forfatter korrekt fængslet eller tilfældets offer for puritanske omstændigheder og bigotte fordomme.