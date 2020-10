Fætter-kusine-festen blandt københavnske journalister gav besynderlige udslag i særudgave af 'P1 Debat'

Selv tilhører jeg ikke inderkredsen af gamle og halvgamle journalistiske hanulve, næppe heller yderkredsen.

Alligevel stopper man op et par gange under tirsdagens særudgave af ’P1 Debat’ og spørger sig selv: Er jeg inhabil i forhold til at anmelde dette program?

Inhabilitet er det store dyr i åbenbaringen for tiden. Alle, der har syntes et eller andet om noget, eller engang har kendt nogen, hvis fætters kæreste osv. osv., er inhabile i de mest utrolige sager. Det er ikke altid lige enkelt selv at skulle lave matematikken.