Jeffrey Epsteins partner in crime: Hendes far fandt sadistisk glæde i at ydmyge familien og skide for åben dør

Oscar Wilde skulle have sagt: »Alt i verden handler om sex. Undtagen sex. Sex handler om magt«.

Da ordene bliver sagt i tredje episode af den hypede britiske podcastserie ’Hunting Ghislaine’, får de en ny uhyggelig klang: Rigmandsdatteren Ghislaine Maxwell voksede i 1960’erne op i et hus i Oxford, hvor Oscar Wilde i sin tid festede. Hun er nu anklaget for at have udnyttet sin magt til at rekruttere og misbruge piger ned til 14 år sammen med den dømte, afdøde milliardær Jeffrey Epstein.

Sex var magt, og magt var sex i deres syge univers.