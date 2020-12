Ingen af os kommer til at svinge træbenet ret meget til nytår, så det var en særegen fornøjelse at se Nukâka Coster-Waldau hægte sig fast på Silas Holsts krop

Jeg skal starte med en advarsel. Jeg har ikke fulgt med i årets sæson af ’Vild med dans’. Faktisk tror jeg kun, Britt Bendixen brugte et enkelt par briller sidst jeg så et helt afsnit. Så du skal læse den her anmeldelse lidt, ligesom du ville lytte til din bedstemors anmeldelse af den seneste superheltefilm, hun er vild med kostumerne, men kan ikke kende Superman fra Clark Kent. Hermed bekendt kulør.

Noget af det første jeg gjorde, da programmet begyndte var at Google »’Vild med dans’ utroskab«. Rygterne går i tide og utide om, hvordan det 12 uger lange ophold kan vække kendiskroppenes lidenskab og få dem til at forlade både børn, måltidskasser og ægteskaber. Pludselig bliver du svunget rundt i luften af et menneske der lige har lært dig at løfte benet om bag øret. Det er middelklasseliderlighed i bedste sendetid. Det er lige dele Hilda Heick og 2020-hittet ’WAP’ og det bliver til Wet Ass Kakkelbord. Og jeg tror egentlig, jeg er med på den. Jeg gad da godt at nogen gav mig en pink kjole på og kastede lidt med mig.

Når positiv er blevet noget man forbinder med at være smittet, og albuehilsenen skal gøre det an for dagens kram, så er ’Vild med dans’ en kropslighed, der vækker både lyst og misundelse i min krop. Finaleprogrammets få timers danseri er mere, end jeg har fået lov til hele 2020. Jeg vågnede op med hold i nakken, og det tætteste jeg kom på en tango var med en svupper at sætte noget henkogt rodfrugt fri i køkkenafløbet, så jeg kunne tage opvasken. Ingen af os kommer til at svinge træbenet særlig meget til nytår, så at se Nukâka Coster-Waldau hægte sig fast på Silas Holst krop var da en særegen fornøjelse.