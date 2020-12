Som at åbne østers med plastikgaffel: Han burde aldrig have stillet op til det tv-program

Den første grå eminence var fader Joseph, som rådgav Frankrigs kardinal Richelieu, så han kunne sejre i 30-års krigen. Munken var en fanatisk mand med en plan om at rydde den katolske verden for alle vantro. Forfatteren Aldous Huxley har skrevet en fascinerende biografi om denne lyssky rådgiver asketisk klædt i gråt.

Det eneste, Martin Rossen umiddelbart har til fælles med sin forne kollega, er det at holde sig uden for rampelyset. Han har fået en journalistisk pris for at være nærmest usynlig, en slags spøgelset i den socialdemokratiske opera.

Knusende dygtig og succesrig strategisk med engagement og temperament. Nær ven med statsministeren, som i portrættet blot optrådte som Mette. Hun ringede sågar til ham midt i snakken med programmets udspørger, Michael Jeppesen. Ikke at hun afbrød noget vigtigt.