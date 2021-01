Den skydeglade Knud Brix springer ikke over, hvor bøssen hænger lavt i DR-podcast med fantastisk titel

Karen Blixen skal have sagt noget i stil med, at enhver jagt er en kærlighedshistorie. Blixen selv begyndte og endte som kritiker af jagt.

Men i sin florissante afrikanske livsperiode med mand, kaffefarm og sit livs kærlighed var hun en ivrig storvildtsjæger med mange store kattedyr og alskens antiloper på sin samvittighed.

Det kommer frem i journalisten Knud Brix’ fermt personlige udsendelsesrække ’En hæslig jæger’ på fem afsnit a en lille halv time. Om danske forfattere og deres forhold til at jage ude i naturen. Bl.a. om baronessen og hendes far, Wilhelm Dinesen.

Brix kommer på safaritur til Sydafrika i virkeligheden og i tankerne tilbage til dengang i Kenya, hvor Blixen fik smag for at se døden for enden af et jagtgevær. En smag, som Brix selv blev opdraget til af sin far. At gå på jagt både i flok med herremænd, skytter, klapperkæde og Gammel Dansk. Eller pürsch, hvor det gælder om at være mere snu end sit ligeværdige bytte.

’En hæslig jæger’ er en fremragende titel. Thi i modsætning til andre mere eller mindre skydeglade og haglspredende jagtprogrammer handler det dels om litteratur og jagt, dels om det at dræbe et levende væsen for fornøjelse og som måltid.