20 år efter 'Livet er fedt' vejer deltager 158 kilo: »Hvis jeg skal smide 100 kilo for at få lidt tissemand, så bliver det svært«

For to år siden genså jeg ’Livet er fedt’, TV 2’s ultrapopulære vægttabsudsendelser fra 2001, hvor man fulgte et hold på slankehøjskolen Ubberup. Deltagerne blev nærmest superstjerner, for over en million seere fulgte med i de meget bogstavelige op- og nedture.

Det var en underlig tidsmaskine at kravle ind i. Kostpyramiden virkede som et oldtidsfund, sund mad var lig kedelig mad, og spiste man noget, man blev glad af, syndede man. Et ophold på Ubberup var en intens slankekur med fokus på minimum indtag af kalorier og maksimal forbrænding. Dommen faldt hver onsdag til den ugentlige vejning: Har du været dydig eller slem?