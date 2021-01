Mor Karen var religiøs jøde og blev pornodronning i West Hollywood

Jeg kan godt lide historier, der bliver ved med at udvikle sig, mens man sidder og følger dem. De færreste gør det, og man føler sig pirret, når de gør.

I sig selv er det pikant, at et nydeligt amerikansk ægtepar, Barry og Karen Mason, hun ret religiøs jøde, nærmest ved en tilfældighed i 1982 overtager en biks, Circus of Books, der forhandler homoseksuel hardcore porno samt et udvalg af dildoer og glidecremer i West Hollywood, Los Angeles.

Salget går strygende. Hvordan skulle det ikke gå strygende midt i homoorkanens øje, midt i et eldorado af trækkerdrenge, partykultur og lidt godt til næsen? Da Rachel Mason, parrets datter, laver sin film om familien i 2019, har streaming og postordre dog for længst henvist fysiske pornomedier til glemslen, og butikken står til at lukke.

Senere i filmen finder vi ud af, at parret på et endnu tidligere tidspunkt bliver de største distributører af homoporno i hele USA, fordi chancen ligesom bød sig og det ene med det andet. De blev sågar involveret i produktion af homoporno. Tidens i alle henseender helt store pornomodel, Jeff Stryker, som ingen vel har set i godt 20 år, medvirker sågar og fortæller nostalgisk om de gode gamle dage. Den notoriske Hustler-udgiver Larry Flynt deltager også i et filmet interview, så dokumentationen er i orden.

Parret gik hen og fik tre børn. Ingen af dem kendte til pornobutikken, og i dag undrer de sig over, at de ingen spørgsmål stillede, da de var børn. Mor Karen er en ret stridbar person, hvis private moral havde det svært med pornoen, men man skal jo leve, ikke sandt? Og hun var god til at feje den del af sit liv ind under gulvtæppet. Hendes mand, Barry, var pragmatisk og absolut ikke religiøs, og han ender med at blive arresteret af FBI, da man i Reagan-æraen slår hårdt ned på pornografi.