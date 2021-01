Hvad rager det os? Hvorfor skal vi høre om Fie Laursen? Fordi hun er et tegn i tiden

Det er efterhånden noget siden, popkunstneren Andy Warhol talte om alle menneskers ret til 15 minutters berømmelse. Lææænge siden er det. For i kraft af informationsteknologien og de sociale medier har alle i praksis adgang til den globale offentlighed, og har de et og andet at byde på, hvad enten det så er surt, sødt, grimt, smukt, bizart, grotesk eller grænseoverskridende, skal publikum og medier nok indfinde sig med et sultent blik og den mentale gaffel i hånden.

En konsekvens er, at en større mængde først og fremmest unge mennesker har opnået kendisstatus ved at lægge deres gøren og laden ud på medier som YouTube. En af de mest spektakulært berømte er Fie Laursen, der lagde ud som forholdsvis harmløs influencer, men endte som et forkætret og kontroversielt fænomen, som skandaliserede sig selv med en opmærksomhedssøgende ildhu, man skal lede længe efter i dansk sammenhæng. Det endte galt og sørgeligt. Med selvmordsforsøg og diagnose. Og fortsatte så nærmest endnu mere forudsigelig trist med flere skandaler.

Blufærdighed er fra første færd en by i det tidligere Sovjetunionen. Vi lægger ud med morgenmad på sengen, juice og antipsykotisk medicin. Derefter får vi så historien, vi er med til plastikkirurgisk numseløftsoperation, ude at gå med hunden, på McDonald’s, nærmest inde under bruseren. Og det er både rørende, skræmmende og erkendelsesbefordrende.