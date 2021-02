Jamie Oliver serverer den perfekte mad fra sit perfekte køkken med sine perfekte børn

Man ser sig i spejlet. Ikke noget kønt syn. Skægget er langt. Håret stritter, og brillerne sidder skævt.

Man ser på sine fødder. Heller ikke noget at skrive kantater om. Sokker, som engang var sorte, men nu mere en nuance af grå. Sundhedssandaler, som har kendt bedre tider.

Man ser i køleskabet, fordi man er sulten. Håber på, at der vil åbenbare sig et væld af lækre rester og delikate condimenter. Men nej. Her er der virkelig overhovedet og slet ingen grund til at affatte en sonetkreds, der citerer noget Shakespeare og sammenligner med en sommerdag. Snarere sendes tankerne i retning af Sebastians ’Lossepladsen bløder’ og Freddy Fræks ’Jeg er en træt gammel dreng’.

Heldigvis er hjælpen nær. I skikkelse af den engelske superkendiskok Jamie Oliver, der fra sit hyggelige landsted i Essex forsyner verdens idéforladte og coronaeksilerede amatørgastronomer med gode ideer til noget, man kunne lave.