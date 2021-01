Hvorfor føles det så akavet at høre Mads Steffensen skifte til Podimo? For det gør det jo

Vi lever i brevkassens tidsalder. Er man overhovedet et respektabelt medie, hvis ikke man hjælper læserne med nabostridigheder og kærestens dårlige ånde? Men nu er the one brevkasse to rule them all i opbrud. Mads Steffensen har forladt moderskibet DR og er fræset over til podcasttjenesten Podimo i sin egen hurtige speedbåd. Vi er som et andet skilsmissebarn nu efterladt mellem to halve hjerter, ’Sara & Monopolet’ på den ene side og ’Mads og A-holdet’ på den anden. Hvor skal vi bo?

Sara Bro kom nervøst gennem sin debut, men fortjener mange chancer endnu. Mads Steffensen skal vi altså lige tale om. For hvorfor føles det egentlig så akavet at høre ham skifte til Podimo? For det gør det jo. Måske fordi vi føler, at vi alle sammen kender ham. Han er et tilpas blankt kanvas til, at vi kan projicere vores egne værdier over på ham. Han ligner sågar en gennemsnitsdansker og ikke en snobbet mediefrikadelle. Han er sådan en, vi ville hilse på i Føtex, fordi vi en passant glemmer, at relationen kun går den ene vej. Så gør det altså lidt ondt at se, at det, han vælger, hvad de fleste må antage, er pengene hos Podimo. Det aspekt af os selv vil vi helst ikke konfronteres med og slet ikke på et tidspunkt, hvor vi ånder gennem fortællingen om det store fællesskab og sammenholdet ovre på DR.

Men sket er sket, og det store spørgsmål er nu: Gavner flytningen programmet og lytterne, eller er det kun Mads Steffensen, der indkasserer? Det hurtige svar efter programmets premiere fredag er, at det stadig holder. Der er ikke lavet mere om end højst nødvendigt, og det behøver han heller ikke, for det er stadig underholdende at analysere og vurdere andres livsvalg. På ’Mads og A-holdet’s nye Facebookside brokker lytterne sig allerede over, at gæsterne taler i munden på hinanden og med mad i munden, og således er det meste, som det plejer.