Billig manøvre i populært DR-program viser, hvad litteraturen er reduceret til

Ligesom det er fantastisk underholdende, ja nærmest magisk at se Jamie Oliver forvandle tre trætte porrer og en kartoffel til klassegastronomi, er det tilsvarende forunderligt at bivåne ejendomsmægleren Line Franck og designeren Søren Dahl Vester trylle en vejrbidt knaldhytte om til en attraktiv bolig. Keine Hexerei, nur Behändigkeit, som vi lærte at sige i skoletiden, når vi blev undervist af lærer Thomasen.

Ofte er det også rørende, fordi et hus jo kun sjældent er et hus, men også har været et hjem for mennesker i en periode, hvorfor der er lag af følelser, oplevelser, minder og måltider gemt i mursten og sofapuder. Mange ting er med andre ord på spil, når de gode handypersoner med flid og opfindsomhed gør boligen indbydende, så den kan blive solgt. Det vidner om ekspertise, kundekendskab og en psykologisk fornemmelse, der er bemærkelsesværdig.

Men programmet er ud over at være svært underholdende også interessant, fordi man bliver klogere på sig selv og sine medmennesker.