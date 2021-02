Verden har ikke kendt en mere gudbenådet sanger: Brillant dokumentar fortæller den triste historie om misbrugeren blandt misbrugere, Whitney Houston

Alle, der elskede Lady Gagas ’Star Spangled Banner’ ved årets Super Bowl, skylder sig selv at høre Whitney Houston synge den i 1991. Den er med i denne brillante dokumentarfilm fra 2018, ’Whitney’.

Selv jeg blev amerikansk patriot!

Jeg har ikke hørt mere organisk, henrykkende frasering, og ved Super Bowl for 30 år siden var det kontroversielt for en farvet sanger at foredrage sangen, der for sorte har været billedet på militær undertrykkelse.

Året efter dannede hun par på film med Kevin Costner i ’Bodyguard’, og det var ikke gratis for hende i den grad at blive indoptaget i ’hvid kultur’. Som lyshudet sort barn i en meget sort ghetto i New Jersey blev hun drillet fra begyndelsen.

Hun blev buhet voldsomt af publikum i salen, da hun vandt en pris for året r&b-kunstner, og hun blev kaldt ’Whitey’ i stedet for ’Whitney’. Hendes socialt stræbsomme forældre havde sendt hende på katolsk pigeskole.