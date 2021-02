Henrik Palle: Esben Kjær er fræk som en slagterhund og har selvtillid som en strandløve i 'Bagklog' på P1

Jeg kommer altid til at tænke på hovedpersonen i Gunnar Geertsens legendariske børnemusical ’Bølle-Bob’, når jeg lørdag efter lørdag – til min idelig vekslende irritation – lytter til debat- og satireformatet ’Bagklog’.

Om ham hedder det, at »han er grov, men han er sjov. Han er fræk, og han kan ikke blive flov«.

For programmets raison d’être, journalisten Esben Kjær, er sådan en blanding af klovn, ballademager og hellraiser, som bemeldte Bob fungerer som i den populære sangkomedie. Fræk som en proverbial slagterhund, selvsikker som en 21-årig strandløve og nogenlunde lige så empatisk som dagens opposition, der tæsker løs på regeringen.

Præmissen er lige så enkel, som den er velfungerende. Esben Kjær har en gæst i studiet, og sammen med vedkommende gennemgås nyhedsugens begivenheder. Ikke tørt og afbalanceret, men skarpt vinklet i forhold til værtens utilslørede holdninger og politiske standpunkt, der er borgerligt. Ingen tvivl om det. Den politiuddannede Esben Kjær er så langt fra at være en rød lejesvend, som en bakke pommes frites med remoulade er fra at være et afbalanceret vegetarisk måltid, men Kjær vil immer argumentere for alle individers ret til at æde sig en pukkel til i denne sportshalsdelikatesse.