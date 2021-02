Der er nogle tv-replikker, man husker bedre end andre, deres vrede og afmagt kan runge i éns sind i årtier efter. Det er Ingeborg Skjern, der siger: »Syg i hovedet? Det er dig, der er syg i hovedet«, til sin mand, Mads Skjern, i ’Matador’. Ross fra serien ’Friends’, der i endnu et skænderi med Rachel råber: »We were on a break!«.

Nå ja, og så Amalie Szigethy, der arrigt spørger Stina Petersen i Paradise Hotel: »Stina, kan du så godt lide at gå rundt og klæde dig ud som en russisk roulette?«. Det står så klart for mit indre blik, at jeg tror, jeg med et par minutters forberedelse kunne fremføre det som monolog på landets største scener.

Men det behøver jeg ikke, for det har DR 2 allerede gjort med dokumentarserien ’Vi spiller spillet – realityen der formede dig’. I sin helhed går det ud på, at man har inviteret en håndfuld af de gamle deltagere ind i et studie, der ligner noget fra Lars von Triers ’Dogville’. Pappalmer, papsenge og tape på gulvet skal gøre det ud for en minimalistisk avantgardeudgave af det mexicanske luksushotel, hvor ’Paradise Hotel’ normalt optages. Så bliver realityveteranerne sat til at gennemspille ikoniske scener. Samtidig forklarer de selv, hvordan det føltes at stikke tv-venner i deres solbagte rygge. Man har også inviteret produktionsfolk til at fortælle om maskineriet bag magien.

Jeg overdriver ikke, når jeg skriver, at Amalie og Stinas skænderi, og flere af de andre hændelser i realitymastodonten ’Paradise Hotel’, var tv-historie for en generation af seere. Jo jo, vi så ’Pelle Erobreren’ i folkeskolen og læste ’Hamlet’ i gymnasiet, men det her føltes som rå, vild, hed rådvildhed på en facon, Shakespeare og Andersen Nexø altså ikke kunne lære os det.