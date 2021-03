Har du også svært ved at tage dig sammen? Til at få rørt dig og smidt coronakiloene?

Så har DR et godt tilbud til dig, når du alligevel er i gang med dagens overspringshandlinger hjemme på matriklen, hvor endnu en arbejdsdag står og glor på dig som en ondsindet overlærer. Nemlig morgentræning med den tidligere håndboldspiller Rikke Hørlykke, som »hver morgen vil introducere danskerne til simple øvelser, der er gode at starte dagen på«, som det hedder.

Det tager godt 20 minutter, og Rikke Hørlykke går på tv, som om hun aldrig havde bestilt andet. Fuld af skærmcharme, med masser af autoritet og åbenlys faglighed. Men hun arbejder vist også til daglig med personlig træning. I øvrigt skal der også uddeles masser af ros og respekt til dem, der stiller op. Selv om raden af deltagende DR-folk, skuespillere, komikere, tidligere sportsfolk eller andre kendte er vant til at være eksponeret. Der er alligevel noget særlig intimt over at stå blottet der i træningstøj. Lige meget om der er et par kilo for meget, eller man ligner en potentiel OL-atlet.