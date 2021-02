Årets MGP fik os et kort øjeblik til at glemme pandemien og i stedet glæde os over en spirende, stærk ungdom

Med dans på tegnsprog og ordene »du har dit eget sprog at tale på / og jeg forstår godt, hvad du sir’« sang 11-årige Emilie sig til en sejr i børnenes melodigrandprix, MGP. Sangen er en hyldest til Emilies handikappede storesøster og alle dem, »der er lidt mere specielle end andre«, forklarede hun som intro til sangen.

Emilies vindersang havde titlen ’Ikke som de andre piger’, og er man blandt dem, der voksede op med MGP i 00’erne, lyder titlen straks bekendt. I 2002 deltog 15-årige Morten Fillipsen nemlig i MGP med den næsten identiske sangtitel ’Du ik’ som de andre pi’r’. Sangen endte i finalen, og selv om det i stedet blev Razz med ’Kickflipper’ der vandt det år, sang den guitarspillende teenager sig direkte ind i nationens unge pigehjerter med stroferne »hvordan skal jeg nå dig/ hvordan kan jeg få dig / du ik’ som de andre pi’r«.

I dag, knap 20 år senere, går ’Ikke som de andre piger” også direkte i hjertet. Med ordene »hør nu min søs / du er en star«, slår Emilie fast, at man ikke kun er speciel, hvis man er sådan én, drengene bliver forelsket i, men at man også kan være unik og dragende, fordi – og ikke bare på trods af – man afviger en smule fra normalen.

Faktisk handlede ingen af årets sange om børneforelskelser eller -fester, selv om det ellers plejer at være sikre hits på MGP-repertoiret. Blandt årets temaer var i stedet ’pinlige’ og ’flabede’ forældre, at bruge sin fantasi, at turde stå ved sig selv – og ikke mindst, at udtrykket ’normal’ kan betyde mange forskellige ting.

På andenpladsen kom nemlig det ultrawoke pigeband ’Tinke and The Winkies’ med sangen ’Regnbuer’, der i børnehøjde formidlede, at man er ’normal’, ligegyldigt hvem man er, hvad man tror på, og hvem man godt kan lide. I introen til sangen forklarede de fire piger selvsikkert, hvordan p ride handler om, at »man holder en stor fest for alle dem, der har deres egen seksualitet«, ligesom sangen indeholdt stroferne »rød det er farven på det danske flag / min bedste veninde holder ramadan«.