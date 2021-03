Her er tre seværdige sydkoreanske serier. Hvis du kan abstrahere fra, at mændene er iført tøj fra Anders Lund Madsens garderobe

Groft, at DR 1 aften efter aften genudsender gamle svenske krimier. Tidens tand har gnavet Peter Haber til en fossileret ekspedient fra fordums Ikea, trodsige Michael Persbrandt en obsternasig konfirmand i fars frakke fra den finske vinterkrig. Men nød lærer nøgen krimiserieseer at streame andetsteds. Gerne i andre lokaliteter end aftenlandets afhøringslokaler og amerikanske retssale. Her kommer tre krimiserier fra Sydkorea, værd en anbefaling på hver sin måde.

Den mest kunstneriske, mest komplicerede og markant et symptom på den gunstige grøde, der har været og er i sydkoreansk film de sidste tyve år, er den underfundige ’Stranger’. En mystisk sag om en småautistisk statsadvokat med en hjerneskade og hans samarbejde med en selvstændig politikvinde, som går sine egne veje. Hun spilles af landets internationale stjerne Bae Doona. Hun har været med i to film af instruktøren Bong Joon-ho, ham med en Oscar for sit mesterværk ’Parasite’.