Helten ligner en lavere prins Joachim, men serien lever op til sit ry af at være den bedste franske tv-serie nogensinde

Mit pas ligger i dvale i skuffen, formentlig ligesom dit, for sådan er vores virkelighed for tiden. Alligevel har jeg en stærk følelse af at have fået smækket nogle fede stempler i passets blanke sider på det seneste blot ved at se de første tre sæsoner af den franske agentserie ’Falsk identitet’.

Jeg har således befundet mig sammenlagt 27 timer i Paris, Damaskus, Teheran, Aserbajdsjan og, ja, også lidt i Islamisk Stat (et skræmmende, men aldrig decideret kedeligt sted at opholde sig).

Og hvilken parallelverden. Virkeligheden forsvinder omkring os, og det eneste vigtige er, om den franske agent Malotru lykkes med sit avancerede dobbeltspil.

Vi møder ham i Damaskus, hvorfra Malotru kaldes hjem fra en seks år lang mission og nu må træde ud af sin falske gymnasielæreridentitet under navnet Paul Lefebvre. Men det er ikke helt nemt at vende tilbage til sit gamle jeg og det grimme kontor i den franske efterretningstjeneste, når ens smukke elskerinde, den syriske kulturekspert Nadia El Mansour, pludselig er på konference i Paris. Og en enkelt nat mere som Paul Lefebvre på et hotelværelse kan vel ikke skade? Malotru er ingen James Bond, han har ingen smarte replikker, men han forstår til fulde melankoli og længsel.

Uden at afsløre for meget kan jeg sige, at beslutningen om at lege videre under sit falske alias får vidtrækkende konsekvenser. Den trækker sine spor ud i flere af de vidtforgrenede plots, som også implicerer den kvindelige agent Marina Loiseau, der går undercover som seismolog i Iran for at afsløre landets atomprogram.