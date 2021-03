Det er lidt ynkeligt, men også underholdende at være vidne til selvforgabt storhedsvanvid i fuldt flor

Vi er der i pandemien, hvor de mest oplagte seermagneter er fordøjet på diverse streamingtjenester. Netflix har en hel kategori, der hedder ’Se den igen’, men jeg ser ikke nogen grund til at føje yderligere ’Groundhog Day’-stemning til dette år.

Nu må der scrolles ind i uendeligheden, og nogle gange finder man guld, hvis man graver længe nok. På DR har jeg ramt en åre, ’Bankokongens comeback’.

I 2016 fulgte DR ’Banko-Carl’, en legende i provinsens sportshaller, der i 32 år rejste landet tyndt med sine bankoshows, indtil en blodprop i 1996 satte en stopper for løjerne. Et tv-hold er i hælene på den nu 80-årige Carl, der er ved at orkestrere sin store renæssance til trods for familiens udtalte bekymring for hans helbred.