Teatrene har aflyst og aflyst og aflyst, men i Horsens har de tilsyneladende fundet vejen til succes. Med onlinebanko

Der er mange, der har det værre. Der er formentlig heller ikke særlig lang tid til en form for genåbning. Men noget tyder altså på, at danskerne alligevel keder sig gevaldigt under coronanedlukningen.

I hvert fald har mere end 3.400 mennesker på bare to dage booket billetter til noget, der gerne skal bringe lidt liv tilbage i stuerne: fællesbanko på Horsens Ny Teater. I digital version.

Med gratis spilleplader, hyggemusik leveret af JB and the Hüggeli og værter som Lasse Rimmer og Phillip Devantier har teatret vendt sin aktuelle status med udskudte, flyttede og aflyste forestillinger til uhørt mange tryk på billetknappen. Det skriver Århus Stiftstidende.

Der er nemlig overvældende interesse for arrangementet, ikke bare fra Horsens, men hele landet, oplyser teatret over for Politiken.

Ved redaktionens slutning havde mere end 3.400 mennesker altså booket de tre gratis spilleplader, der hører med til hver billet ved arrangementet ’Online Bankospil’ på torsdag, men tallet stiger løbende. Med det antal spillere kunne man fylde rundt regnet 30-35 danske forsamlingshuse til banko med ’gamle Ole’, ’de to tykke damer’, ’nimmer nutten’ og hvad tallene fra 1 til 90 ellers kan hedde hos spillets kendere.

For er der noget, vi kan samles om, er det tilsyneladende banko. Og interessen fortsætter, siger teaterdirektør Lone Wessel:

»Det er kommet helt bag på os. Vi har haft lukket, siden vi gik hjem til jul, og netop som vi her på teatret savner, at der sker noget, tænkte vi, at danskerne fortjente noget sjovt. Og så kom banko op: Det kan alle være med på. På en måde er det meget nationalt, lidt ligesom stegt flæsk og persillesovs«.

Der er stadig spilleplader at få, og præmier som hotelovernatninger, sko, tøj, legetøj og smykker bliver ved at strømme ind fra det lokale erhvervsliv. Tilbage er bare at sige: Banko!