Tv-serien om Heino og hans far fremkalder en sær trang til drømmekage og smørsmurte boller

Den tyske filosof Martin Heidegger – hvis aktier godt nok ikke er i høj kurs these days – stillede i sin tid spørgsmålet: Hvorfor bliver vi i provinsen? Han var ikke glad for byens hektiske puls, men foretrak det simple liv og holdt af at vandre i bjerge og mærke vinden på sin kind. Uden sammenhæng, men ikke desto mindre i mental forlængelse, undrer mange provinsboere sig over, hvorfor pokker folk gider bo i byerne. Hvad vil de der? Hvad er det, der trækker?

En af disse er standupkomikeren Heino Hansens far, Bjarne Hansen. Han er fra Næstved. Og som Heino formulerer det: »Hvis I synes, jeg er fra Næstved, så skulle I møde min far. Han er en bonderøv«.

Og det er præmissen for den række af programmer, Heino har lavet, hvor han i selskab med sin far drager rundtomkring og ser på ting og sager, som er en del af byer og den moderne verden. Samt noget andet end livet, som det tager sig ud med Næstved Storcenter som omdrejningspunkt. Dette indkøbsmekka er i øvrigt blevet udvidet ikke mindre end otte gange. Og sker der en yderligere udvidelse, vil Næstved bliver verdens første helt overdækkede by med faste åbningstider.