Henrik Palle: Det er vigtigt at læse opskriften til ende

Nora coinede frasen forholdsvis tidligt: »Det er ligesom mere for real, denne gang«. Og dermed hentydede hun til det forhold, at fribilletterne fra den indledende runde ikke længere var gyldige. En af de charmerende deltagere skulle sendes retur. For »der er nemlig kommet mere sværhedsgrad på«, som den ene af dommerne, Katrine Foged Thomsen formulerede det med en disrespekt for sproget, der var tykkere end fondant-laget på de afsluttende mesterværker. Men lad nu det ligge. Et er kagecreme, noget ganske andet fyndord.

For første gang skulle der bides skeer, eller måske snarere krydses kageruller med en hemmelig udfordring. Og den viste sig at være en ’klassens time-kage’. Bare ikke den almindelige pulverdrømmekage eller chokoladebagatel. Sådan spiller bollesprøjten ikke i sammenhængen. Der skulle både grafisk mønster i glasuren, nøddepynt på siden samt marmoreret substans og opsprøjtet smørcreme. Oh lala. En af deltagerne måtte i den disciplin lære en vigtig lektie: At man skal huske at læse opskriften til ende. Nyttig viden i vore dages virkelighed. Man kan ikke charmere sig hele vejen til succes. Det er også nødvendigt at have et vist begreb om, hvad man foretager sig, og ikke mindst hvad det forventede udkomme af en given proces er.