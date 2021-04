Hidtil har 'Masterchef'-køkkenet emmet af mandehørm. Nu får ny dommer testosteron-røgen til at lette

Her er det et påbud at lave tacos med chili, selv om du er lige så mexicansk som Maren i kæret. Slavisk rødbedesuppe, selv om du kun lever på polsk i Slagelse og spiser russisk salat fra Brugsen. Ikke kun en bornholmer har lov til at servere sol over Gudhjem. Så er der naturellement både frække franske bistroretter og bella ciao-pasta – helst al dente.

Her har alle deltagerne ret til at koge globalt, men kommer fra alle dele af Danmark med hver sin sociale baggrund, slægt og etnicitet. Mit største chok forleden var, at ingen dog kunne lave fortidens forlorne hare. Den med spæk inde i svinefarsen, ind i ovnen, siden overhældt med mælk, hjemmelavet ribsgelé, klorinhvide kartofler og kogt rødkål. Alle kreerede farsbrød, som var mere eksotiske og moderne end mormors og Morten Korchs husmandskost.

Men okay, sådan er det jo i ’Masterchef’. Såkaldte madtalenter konkurrerer for 7. sæson om et diplom af en hadegave, 100.000 kroner og den just nu blandede fornøjelse at blive køkkenskriver hos firmaet Nemlig.com.

Dommerholdet har indtil denne sæson bestået af Thomas Castberg, Jesper Koch og Jakob Mielcke. Tre musketerer med kokkehuer; den aristokratiske, den alfaderlige og den affable. Med det klare fortrin i mine øjne, at de alle behersker sproget til at beskrive retterne konkret og analytisk. Uden for mange tomme tillægsord, højtflyvende billedsprog og lydefterlignende tilkendegivelser. Mere sagastil end superlativer. Men også lidt mandehørm. Når man(d) sådan pø om pø udveksler staldtips, mens de svedende medvirkende slås med en rødtunge og hollandaise, som vil skilles.