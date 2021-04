Et vemodigt farvel til Kardashian-familien: I har været mere end bare trendsettere, I har været kulturskabere

Victorianismen, opkaldt efter datidens dronning Victoria, omfatter den kultur, samfundsorden og levevis, der herskede i tiden omkring hendes regeringsperiode i Storbritannien.

Pligtopfyldende kyskhed, som siden er blevet latterliggjort for sin dobbeltmoralske dækken over forfald og afstumpethed. Selv om det ikke var regentens idé, er hun blevet til ramme og galionsfigur for æraen, ligesom andre kongelige før og efter.

Dette leksikale indslag er min omvej og indgang til at præsentere følgende: Kardashianismen. Vi i den vestlige verden lever i den amerikanske families regeringsperiode. De har med kamerahold i hælene og glitrende selfies været mere end bare trendsettere, de har været kulturskabere.

I årtier er amerikansk kultur sivet ind i os direkte fra Guds eget land. Vi har hørt Amerikas musik, set Amerikas film og købt deres cowboybukser – i hvert fald siden Marshall-hjælpen. I den forstand er Kardashian-Jenner-familien endnu en Monroe, Warhol eller Sinatra.

Nu lakker det mod en slags ende. Realityserien, der bar dem frem, ’Keeping up with the Kardashians’, går ind i sin 20. og sidste sæson. Nogle siger faldende seertal, andre peger på, at familiens medlemmer nu jonglerer så mange andre firmaer. Måske tv-mediet er halvdødt, måske det er lidt af det hele. Lige meget hvad, er det umiddelbart sidste gang, vi lander i Calabasas, byen nordvest for Los Angeles, som det meste af familien kalder hjem.