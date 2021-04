Ud med kok og gode arbejdsforhold. Ind med algoritmer og apps: Mini-dokumentar om Kina viser os Wolt på speed

Mennesker, der mod betaling transporterer, hvad andre beder dem om. Det burde være et meget ukontroversielt koncept. Nyt er det da bestemt ikke. Men noget er gået galt.

Det er blevet normalt at italesætte de dårlige forhold for Wolt-bude, Amazon-pakkemedarbejdere og så selvfølgelig Nemlig.com-chaufførerne, som vi for nylig fortalte om i Politiken. Ja, selv udbringningstjenesten Wolt dyrker dumpingpriserne og de dårlige forhold, budene arbejder under i en nylig reklame.

Her ser man en stivfrossen mand stolt fremvise den takeawaymad, han selv har hentet, påmalet teksten: »Claes har lige sparet 19 kroner«. Den står i kontrast til en anden nylig reklame fra madtjenesten, hvor en veltrimmet herre opfordrer til at blive sin egen chef.

Ironien skriger til himlen. Men problematiske forhold gør jo ikke en tjeneste mindre praktisk.

Så hvordan kan fremtiden se ud for branchen?