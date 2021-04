Frodo ligner Bobby Olsen fra ’Team Easy On’. Det er dog ikke det mest mærkelige ved denne 30 år gamle sovjetiske 'Ringenes Herre'-film

Det ligner mere »amatørteater end Hollywood« og der bliver udelukkende talt russisk, kunne man forleden læse her i Politiken.

Hårde odds, jovist, men ikke desto mindre har en 30 år gammel sovjetisk indspilning af J.R.R. Tolkiens ’Eventyret om Ringen’ pludselig fået nyt liv på YouTube. Her har millioner af mennesker set med, siden den glemte film for et par uger siden blev gravet frem fra gemmerne og delt med omverdenen på kanalen for det russiske stats-tv, tidligere kendt som Leningrad Television. Også jeg.

Jeg taler ellers ikke et ord russisk, men min familie er flygtet derfra for et par generationer siden, og så er jeg indædt Tolkien-fan. Derfor slugte jeg helt frivilligt de to timers ’Khraniteli’, som den hedder. Og lad mig med det samme sige, at det er en ... interessant oplevelse. Sært fascinerende. Det er i hvert fald svært ikke at lade sig drage af dette kunststykke udi lavbudget-tv-teater med kyrillisk fortegn.

Tæppet går. En storrygende fortæller med modebriller anno Østblokken inviterer med til fest. Jeg gætter på Bilbos fødselsdag, her dog kun med 12 dansende gæster, selv om 144 af Herredets hobbitter vistnok var inviteret. Der var nok ikke råd til flere på sovjetbudget, men scenen er sat, og herfra går det ellers over stok og sten.