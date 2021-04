Hvad kan vi lære af OL i Berlin i 1936? At vi ikke skal tage til VM i Qatar

Forfatteren Kirsten Thorups fremragende roman ’Indtil vanvid, indtil døden’ handler om to unge kvinder, som via dansk gymnastik forføres ind i den tyske nazisme. Uden egentlig at erkende dens hæslige racistiske rødder, via fascinationen ved kroppens æstetik. Samt dens beherskelse i atletiske lege, som forråder egen menneskelighed. Romanen accentuerer det trufne valg. At gå ind på nazismens boldbane uden at se endemålet.

Det er i udvidet forstand essensen i DR’s fortræffelige serie ’Fanget i Hitlers spil – danske sportsstjerners dilemma’. Sportsglade unge mennesker, som via deres kunnen sendes ned til de olympiske lege i Berlin 1936. Et træf, alle mere eller mindre voksne kunne se som et stort uhyggeligt propagandashow for et system, som opregnede verden i værdige og uværdige racer. Germanske overmennesker over for jødiske, afrikanske eller slaviske undermennesker.

Men programmet er ikke endnu en omgang bedreviden om, at man burde have boykottet et stævne, som var givet til Weimarrepublikken, men gik i arv til det infame Hitler-regime.

Først og fremmest drejer det sig om det ansvar, det indebar at sende unge mennesker af sted til noget, som de ikke kunne gennemskue som andet end et flot show. Vimpler og faner, smilende tyskere og flotte forhold. Sporten er jo upolitisk. Vi er alle en stor familie, som dyster farveblinde og fordomsfrie med hinanden. Men som udsendelsen viser det, var alle klar over tilstandene i Berlin. Ikke mindst de mosaiske trossamfund. Herhjemme var man lige ved at sende Danmarks bedste bryder, den jødiske Abraham Kurland, af sted. Det skete så ikke, heldigvis. Antisemitismens hæslige, hadske ansigt havde ganske vist fået germansk makeup på her i 1936. Men alle vidste seks år før den endelige løsning, at nazismen både var racistisk, udemokratisk og bestialsk over for andre end dem med såkaldte ariske aner.