Private optagelser på DR: Sådan var livet under Hitler, da Nazityskland gik amok i arisk erobringskrig

Vi bliver aldrig færdige med den krig, med Anden Verdenskrig.

Vi bliver aldrig, aldrig færdige med at spekulere over, hvordan det lykkedes en politisk demagog og hans forrykte støtter at forføre et helt folk, en hel nation, til ikke blot – ganske jublende – at acceptere en fuldstændig samfundsomvæltning med afskaffelse af demokratiet, men også til at kaste sig ud i en erobringskrig baseret på det ariske overmenneskes ret til at herske.

Talrige – nej, utallige – er de dokumentarprogrammer og historiske analyser, som har belyst forholdene i Tyskland i 30’erne og 40’erne, og lige så mangfoldige er de spillefilm og tv-serier, der belyser perioden og al dens væsen.

Jeg har set masser af dem, og jeg vil også være tæt på skærmen, når DR 2 i aften sender en ny variant – det første af to britiske dokumentarprogrammer, som har afsæt i det, der kaldes almindelige tyskeres smalfilmoptagelser af dagliglivet i Det Tredje Rige. De blev taget med henblik på at sikre familien en art historisk dokumentation på en ny tids begyndelse, for sandelig var det en ny tid i Tyskland.

Dokumentaren fra 2019 viser også en række private optagelser fra krigshændelser rundtomkring i Europa.