Se den på DR: I informativ BBC-dokumentar kommer Trump nærmest til at fremstå som en hardcore kristen

Den tyske oplysningsmand og dramatiker G.E. Lessing skrev i 1779 skuespillet ’Nathan den vise’. Typisk for sin tid handler det om tolerance over for anderledes troende. Inde i sin dramatiske handling handler det om, hvilken religion med fælles rødder og samme Gud der er den bedste. Den jødiske, den kristne eller den muslimske. Svaret er kringlet. Alligevel klart i en handling, som foregår på korstogenes tid: Den tro er bedst, der gør hin enkelte til et bedre menneske.

Dramaet kom mig i hu ved at se den informative britiske BBC-dokumentar ’Trump, religion og penge’. En lidt buldrende dansk titel, thi programmet handler nok så meget om den kristne apokalyptiske nedtælling til denne verdens ende. Kernen er den, at næsten i Lessings ånd drejer det sig om, at kristne og jøder har fundet sammen. Ovenikøbet med alle fødder plantet i Israel som det hellige land. I Kentucky, USA, er der et helt samfund af evangeliske præster, som i kirken og uden for på det kraftigste opfordrer til at støtte Israel både med bøn, tilstedeværelse og donationer i forventning om Jesu forestående genkomst, efter at jøderne har fået deres land tilbage.

Sådan lyder profetien. Men for den bibeltroende kristne vil alt føre til et definitivt slag mod alle vantro. Det vil også sige jøder, selv om der vistnok er nogle, som kan nå at omvende sig. Jeg er ikke stærk i disse sager. Men udsagnet var klart fra alle sider. Den jødisk-kristne forening er knyttet sammen til et religiøst interessefællesskab. Med den latente klausul, at den fundamentalistiske kristendom også er med ud fra en apokalypse, som ikke kan siges i sidste ende at være særlig tolerant. Hverken over for jøder eller muslimer.

En palæstinensisk kristen præst forsøgte i en diskussion med en evangelisk amerikansk kollega at diskutere denne diskrepans. Præsten fra Kentucky kunne kun gentage, at Gud holder sit ord. Den jødiske side af sagen synes dog overvejende at affinde sig med denne dommedagsforventning. En form for realpolitisk og pragmatisk holdning. Men på de levende billeder udviste den jødiske guide smittende stolthed over at vise de kristne turister de hellige steder, begge har med i deres tros sakrosankte geografi.

Men der er jo et aber dabei ved hele dette sammensurium. At det er en del af amerikansk indenrigspolitik. En del af den strikte konservative højrefløj, hvis holdning til bl.a. abort og homoseksualitet er mildt sagt reaktionær og intolerant. Det Republikanske Parti begyndte med Ronald Reagan at tage disse ortodokse menigheder til sig som garant for en antimodernistisk regressiv konservatisme. Ægteparret Reagan levede tilsyneladende selv op til hr. og fru Søndagsskole. Den tidligere præsident Trump, hans apparition er nærmere en årgang Playboy end pinsebevægelsen, kan mirakuløst fremstå som hardcore kristen, nærmere Det Gamle end Det Nye Testamente. Stadigvæk, og det lagde denne fremragende udsendelse ikke skjul på, er der da positive aspekter ved arrangementet. Men slet ikke i Lessings humanistiske ånd og forsonende oplysning.