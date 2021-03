Sådan blev bonderøven fra bibelbæltet den største cowboypræsident

I 1964-filmatiseringen af Ernst Hemingways klassiker ’The Killers’ skydes republikaneren Ronald Reagan af den døende lejemorder spillet af demokraten Lee Marvin. Det var første gang og i sin sidste (bedste?) rolle, at Reagan var skurk. På film. Og efter filmens rulletekster er resten historie.

Manden, der engang var mest kendt for roller som amerikansk sportsmand, filmsheikens sidekick, sherif i B-westerns og en film med markant modspil af en chimpanse, fik i virkeligheden på otte præsidentielle år mere kamerafokus end i alle årene i filmbranchen. Før vi gør ham til en konservativ skytshelgen, var han faktisk engang fagforeningsmand. En registreret demokrat, som skyldte Roosevelts New Deal, at hans familie ikke gik helt i hundene på grund af depression og druk.

Dette fortælles fremragende i en seriel dokumentarfilm på DRDK. Bonderøven fra bibelbæltet, som blev den største cowboypræsident nogensinde. Som en anden U.S. Marshal kræver Reagan, at Gorbatjov river Muren ned. Men vi er mere i cowboyfilmens Virginia City end i koldkrigens Berlin. »How fast are you, Gorba?«. Ikke hurtig nok.

Ægte eller uægte, Reagan havde en karisma, som fik selv venstresnoede intellektuelle til at spise popcorn. Han var det USA, som kulturen ved kysterne med Kennedy i spidsen skjulte for snobbede europæere. Såsom fantastisk indendørsarkitektur, da han og fruen flytter ind i præsidentboligen: tidlig Walt Disney-stil, børsmæglerbarok, rumænsk rokoko, små ting i jade og sofaarrangementer lidt mindre end Gellerupparken. En særdeles stærk scene er den, hvor ægteparret spiser tv-dinner i stole lidt hyggeligere end dem, du sidder i hos tandlægen.

Jamen det var da fru Nancy, som herskede inden for murene og såmænd også en del uden for. Med sit spækhuggersmil fra ørering til ørering, øjne, som sjældent sover, håret aldrig sat op til narrestreger. Strikt apparition med diskret makeup, som immer mere emmede af strikketøj og velgørenhed end spontan sødme og vedvarende venlighed. Filmen bliver godt kommenteret af journalisten Ronald Reagan junior, sympatisk søn, et æble faldet langt til venstre for stammen. Mor Nancy var klart den klogeste, mener han. Samt at Reagans demens satte tidligere ind end før antaget.