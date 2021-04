De unge bagere er bedre end de voksne

Malou vandt. Fortjent. Og dermed sluttede den første danske version af ’Den store juniorbagedyst’ som forventet. For selv om andre har været i front, og der blev fremmanet en vis spænding i sidste uges semifinale, var der ikke for alvor den helt store grund til at bide negle over, hvad udfaldet mon blev. Den 15 årige pige fra Thorsminde ved Vesterhavet havde et ekstra gear i forhold til sine konkurrenter, selv om disse såmænd hang godt med til det sidste.

Men sådan er det jo ofte i bagekonkurrencen. Vinderen står tydeligt frem nærmest fra begyndelsen, men den fremredigerede dramatik sår alligevel tvivl om udfaldet.

’Den store juniorbagedyst’ har på mange måder vist sig voksenversionen overlegen. For det første er deltagerne bare syv-otte gange så cute, fordi de er store børn med alt, hvad dertil hører af kejtet charme og følelser uden på tøjet.

For det andet sympatiserer man lettere med dem. Og dermed bliver den følelsesmæssige investering en anden, end når der er tale om fuldt udvoksede eksemplarer af homo sapiensi den fondantkreerende version. Det er lidt hårdere at se en 13-årig blive bedt om at lægge forklædet, fordi vedkommendes sprøjtearbejde – come on, man – ikke lever op til svendeprøvens krav, end når Marcipan-Mogens får løbepas. De kunne jo bare have taget sig sammen, ikke sandt? Og have ladet være med at diske op med sådan en gang halvstivnet hindbærmousse eller slatten sachertorte.