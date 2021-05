Den unge ekspert får nærmest røde kinder af bar benovelse, da Jørgen Leth fortæller om en af cykelsportens store legender

Sæsonen for cykelløb er gået i gang med diverse mere eller mindre klassiske løb. Men det bragende startskud lyder for alvor, når det første af de tre store etapeløb, Giro d’Italia, tager sin begyndelse. Så er der for alvor gang i pedalerne.

Og i den anledning har streamingtjenesten Discovery+, der ud over diverse sport ellers mestendels gør sig i true crime og fad reality, skabt en ramme, hvor den unge cykelekspert Bastian Emil Goldschmidt har sat sin en del ældre kollega Jørgen Leth stævne i et studie til samtale om nogle af cykelsportens ikoner.

Er man ikke fan af cykling, og får man fnidder af mytemageri og uspoleret reverens, skal man holde sig langt væk fra dette format. For begge deltagerne kan ikke undgå at tale med både patos og ægte begejstring, når de mæsker sig i detaljer og anekdoter fra deres yndlingssports historie.

Den første etape, så at sige, kørte i ring omkring den italienske legende Fausto Coppi, der dominerede cykelsporten i årene efter Anden Verdenskrig, og som for alvor slog sit navn fast ved at slå timerekorden i 1942 – i øvrigt på den sagnomspundne Vigorelli-velodrom i Milano. Banen, bygget af det fineste ædeltræ og engang selve banecyklingens epicentrum, er i dag forfalden og står uglamourøs tilbage som et frønnet vartegn over Coppis myte.

Leth så i sin tid Coppi træne derny-pace på den legendariske bane, da han var på blaffertur som ung student i 1957 og kom forbi Milano. Da han (gen)fortalte den historie, fik Bastian Emil nærmest røde kinder af bar benovelse, men svarede så igen med et digt, han havde skrevet, og fik Leth til at læse, om sit besøg på stedet i vore dage, hvor en fejende vicevært end ikke anede, hvem Coppi var, men kunne huske The Beatles, som engang spillede der. Det udlagde begge som et syndefald, selv om de fire drenge fra Liverpool trods alt har haft større betydning end den alt for tidligt afdøde legende, som led nederlag i Ballerup ved landevejs-VM i 1956.