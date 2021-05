Natasja er anklaget for vold. Katrine flirter med hårde stoffer: Man får regulært ondt i maven af denne dokumentar

Når hun sidder i solen med designerbrillerne, og lyset får hendes piercinger til at skinne som diamanter, ser det hele egentlig meget idyllisk ud på sådan en lidt hårdkogt måde.

Det virker heller ikke tragisk, når hun fortæller om sit liv på sit livlige jyske. Men når man lytter efter, forstår man, at vi har at gøre med en ung kvinde, der går balancegang på kanten af en vulkan. ’Lille Katrine’ er 16 år. Hun er hjemløs, hun er på stoffer. Og hun er anklaget for at have deltaget i noget vold, der vil give hende en straf, som ikke bare er et niv i kinden og en godmodig advarsel.

Hun er den ene af de tre skæbner, vi følger i TV 2 Plays dokumentarserie om unge kvinder, som er i konflikt med loven. Dem er der kommet flere og flere af i de senere år. Og det er grove voldsforbrydelser, bedrageri, narkotikakriminalitet og den slags, der er på tapetet.

En af de andre, ’Store Katrine’, fortæller om, hvilke forbrydelser hun har været engageret i. Med samme lidenskabsløse stemmeføring, som læste hun højt fra en bageopskrift, flyder det fra hende, at så var der vold, så var der noget bedrageri, så var der noget andet og noget tredje og noget fjerde.

Sådan er livet nu engang, hvis man tilhører den gruppe af unge mennesker, der er faldet gennem maskerne i velfærdssamfundets net. Som går fra det ene dårlige forhold til det næste. Flytter fra egn til egn på lykke og fromme. Tilbøjelig til at forelske sig i de forkerte, træffe virkelig uovervejede beslutninger og lade sig presse til det ene og det andet.