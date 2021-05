De store turneringer blev aflyst i 2020, og så røg spændingen i ‘Cheerleaderne fra Rødovre’ ligesom også

Det er helt oplagt at følge et cheerleadinghold, hvis man gerne vil lave godt tv. Selvfølgelig på grund af konkurrenceelementet, når man har med sport på eliteniveau at gøre. Desuden er der spænding i det fysisk krævende og farlige ved en disciplin, hvor man kaster rundt med hinanden, og så er teenagepiger næsten altid garanti for drama.

Det var nok det, DR og Koncern havde håbet på, at ‘Cheerleaderne fra Rødovre’, der følger eliteholdet Fire‘n’Smoke fra Rødovre Rockets, ville kunne levere. Desværre for dem (og alle andre) var 2020 ikke ligefrem oplevelsernes år. De store turneringer var aflyst, så det er spændingen i ‘Cheerleaderne fra Rødovre’ også.

Dokumentarserien handler i bund og grund om de fysiske, mentale og sociale udfordringer ved cheerleading set primært gennem Filippa, Melanie og Lotus, der træner benhårdt for at få lov at »komme på måtten« til konkurrencer og ikke ende som reserve på sidelinjen.