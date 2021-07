Podcast fortæller alt, du behøver at vide om 'The Fuck It Diet'

Overvældes du nogensinde af de forventninger, vores kultur har til din menneskelige krop? Og bliver du hjemsøgt af de umulige skønhedsidealer i vores kultur og modeindustri? Har du nogensinde kastet et såkaldt dameblad fra dig, kun for at finde ud af, at det sociale pres om at blive og forblive slank alligevel steg op fra siderne og klistrede sig til dig? Svarer du ja, så er du måske fanget i slankekurskulturens benede hænders greb.

Sådan begynder Popaganda-afsnittet om slankekurskulturen, og podcastværten Carmen Rios lover, at hun er kommet for at hjælpe dig med at flygte fra den.

Popaganda er feministisk radio, som har en lang række lydessays om feminisme i popkulturen i sit arkiv, og de har taget glamourkulturen under behandling. Med interessante underemner fra kapitalisme, forbrugerisme og mode til slankekure.