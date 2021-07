Vigtig podcast for alle med en krop: Skal jeg dø tidligere på grund af min lammelse?

Vigtig. Som kritiker er de to stavelser et af de nemmeste prædikater, man kan sætte på et kulturprodukt. Så har man – bibbidi bobbidi boo! – givet både anmeldelsen og det anmeldte sin eksistensberettigelse. Derfor ærgrer det mig også, at jeg nu skal hive den gamle snydekode frem for at skrive om P1-podcasten ’Det vi går rundt med’. Men i et kongerige af vigtighed har denne podcast sat sig på sin egen lille trone.

Konceptet er således: Forfatter Caspar Eric er ikke særlig glad for at gå ture, derfor gør han det. Han har cerebral parese, en spastisk lammelse, der gør, at han halter, og netop derfor er den nationale beskæftigelse, spadsereturen, ikke specielt dejlig for ham. Samfundet er ofte indrettet efter den kapable krop – bare tæl de høje kantsten og finurlige trapper, som er strøet ud over bybilledet.