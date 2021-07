De misunder unge mænds potens, mens de taler meget og længe om deres egen

»Vi er samlet her i dag for at sørge over min bedstefars kødkrop«.

Sådan begynder tredje sæson af serien ’The Kominsky Method’, som desværre tager ualmindelig stor skade af, at en af de to hovedpersoner bliver begravet i åbningsscenen.

For det er netop dynamikken mellem de to ældre herrer Sandy Kominsky og Norman Newlander, som spilles af henholdsvis Michael Douglas og Alan Arkin, der driver de to første sæsoner og gør dem til ganske underholdende tv.