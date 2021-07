Hey, DR 3. Det dér er pivdårligt og overfladisk tv

Aviserne er uenige.

Er ’De dyre piger’ på DR 3 »både rystende godt og meget vigtigt tv«, som Ekstra Bladets anmelder mener? Eller er det, som de skriver i Jyllands-Posten, »lige så kedeligt, som det er unødvendigt«? Én ting kan de dog blive enige om: Det er nemt lade sig forarge.

Programmet om de fem spendérlystne kvinder deler både selfies og vandene. Kameraet følger med i de dyre pigers liv, mens de kaster penge efter nyt mærketøj, ansigtsbehandlinger, hår, negle og anden luksus. Alt lægges på Instagram, og kvinderne køber sig hellere end gerne til ting udelukkende for at kunne dele billeder af det på sociale medier. Som da en af pigerne, Amie, lejer et hotelværelse, så hun kan sætte et stort selfiekamera op og holde fest for sine venner. Det hele for at lave noget godt indhold, der kan imponere den digitale omverden.