Fremragende dokumentar er en advarsel til de mange tossede sportsfædre

Vi har lige sagt farvel til Tour de France og alle de ryttere, der kan køre rasende stærkt på smalle bjergveje – og nu skal vi sige goddag til verdens bedste sportsfolk i alle hånde discipliner ved de olympiske lege i Tokyo.

Og hvis man hører til dem, der undrer sig over, hvad der egentlig får alle disse kortbuksede kvinder og mænd til at vie deres liv til de gentagne anstrengelser, og hvad der gør dem i stand til at blive sportsstjerner – hvad de er skabt og rundet af – så er det måske værd at ofre noget tv-tid på det amerikanske dokumentarprogram ’Hemmeligheden bag verdens bedste sportsfolk’, der kan findes i DR-universet.