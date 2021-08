Nyt datingprogram vil vise tænder, men ender helt tandløst

I sommeren 1985 ferierede min familie i et lånt sommerhus i Hune i Nordjylland. En aften kom cirkus til byen. Eller rettere, noget monstertruck-agtigt rullede ind på en rasteplads, hvor hovedattraktionen var en frygtløs mand, der kravlede ind i en bil, der blev hejst op i en kran og derefter sendt direkte ned i en bunke udkørte skrotvogne i en forloren flirt med døden. Der var noget underligt dragende og perverst forlokkende over det. Det var lidt farligt og lidt forbudt. Det måtte og skulle jeg se.

Lidt på samme måde har jeg haft det med ’Sexy Beasts’, et nyt datingprogram på Netflix, hvor deltagerne er iført de meste utrolige masker og dragter. Det virker også dragende, forlokkende, lidt farligt og lidt forbudt. Her møder dyrene i Hakkebakkeskoven holdet fra ’Vinden i Piletræerne’, parret med noget ’X-Men’-, ’Narnia’- og ’Troldmanden fra Oz’-agtigt, lidt ork-stil og en slat bukkehornet antikrist-aura i et løjerligt datingprojekt. Det må og skal jeg bare se.

’Sexy Beasts’ er efter sigende en blanding af ’The Masked Singer’, hvor etablerede sangere konkurrerer med hinanden iført heldragter, og ’Love Is Blind’, hvor programdeltagerne speeddater hinanden uden at vide, hvem de sidder over for, og først ser hinanden til sidst. Udgangspunktet for ’Sexy Beasts’ er vist nok at understøtte pointen om, at det ikke er udseendet, men det indre, der tæller. Om det lykkes, vender vi tilbage til.