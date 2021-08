Gæst og hest sniksnakker skødesløst i absurd tomgang på DR

Umiddelbart lyder titlen som en fabel af La Fontaine. Hvis altså ordene ’Gæsten og hesten’ overhovedet skal give nogen mening ud over at rime. Og det har jeg ikke noget imod, rim og rytme. Men hvad betyder det, gæst sammen med en hest?

Dybere forståelse får du af programmets egen foromtale, der lyder sådan her: ’En komiker og verdensdamen Christine Feldthaus gør livet usikkert for sig selv og dem, de besøger, når de går på opdagelse bag kulisserne i Danmark. De vil gerne hjælpe undervejs, men alt er til forhandling i deres konstante kamp om, hvem der skal arbejde som en hest, mens den anden fiser den af og får loppetjanser.’ Synopsis til en farce? Dansk udgave af ’Dum og dummere’? Eller afsløring af fusk og falsk? Serien er med tre sæsoner en succes.

Kulisserne er gerne de tos besøg i diverse kommuner. Kommunalt rimer på banalt som synonym for røvsygt. De to er altså sådan lidt farceagtige sendt ud på en mission for at afsløre eller afprøve Gentofte Kommunes barnlige særegenskaber og mærkværdigheder. Bag den glamourøse facade af en af landets rigeste kommuner. Den kender jeg faktisk lidt til, jeg havde min lange skolegang i det, nogle kalder for parvenuerne paradis. Stedet, hvor du flytter hen, når du har scoret penge nok til at lægge Vesterbro eller andre københavnske brokvarterer bag dig.