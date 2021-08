Brødrene Price er efterhånden en parodi på brødrene Price

Begge brødrene Price har erfaring med at lave revy.

Og det kan man faktisk godt mærke på deres fjernsynsudsendelser, der mere og mere uelegant balancerer på grænsen mellem komik, livsstil og satire. Men nu er der blevet føjet et par nye ingredienser til opskriften: selvparodi og utidssvarende forsøg på at være morsomme.

For Pricerne tonser frem med den sædvanlige selvfede blanding af onkelhumor, gastronomisk ekspertise, virketrang og ubetænksomhed. Allerede få sekunder inde i første afsnit af sæson nummer 13 står det klart, at vi har at gøre med et koncept, der åbenbart er så rodfæstet, grundmuret, nagelfast og uforanderligt, at intet kan anfægte folkene bag. For vi skal selvfølgelig lige have lidt med om klimaet. Pricerne har skiftet den mondæne og brændstofslugende firehjulstrækker ud med en el-bil, men naturligvis den mindst tænkelige, mest umagelige og legoklodslignende mikrobil, der selvsagt bryder sammen ganske hurtigt, så vi lige kan få slået fast, at ikke-fossilt baserede køretøjer er noget hippiepjat for hønsestrikkende ekstremister.