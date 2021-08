Hvad laver Nina Munch-Perrin i Rødovre Centrums parkeringskælder?

Selv om det teknisk set ikke er helt korrekt, så kunne man fristes til at citere C.V. Jørgensens ord om, at »sommeren er forbi nu«.

For ja, der er et par uger tilbage af den første kejsers grønne måned, men ferien er ovre, hvilket blandt andet manifesterer sig ved, at diverse formater dukker op i sendefladen efter en sommerpause. Nogle ligefrem i hel eller delvist ny indpakning.

For så vidt angår nyhedsmagasinet ’21 Søndag’s tilbagevenden, kan den kun hilses velkommen. Vi hungrer efter baggrund og analyse oven på måneder i den lettere ende. Verden står bogstaveligt talt i flammer, og der sker uhyrlige ting og sager kloden over: Fra den tragiske situation i Afghanistan til de begrædelige forhold i Dansk Folkeparti. Uden sammenligning, forstås. Der er med andre ord lovligt rigeligt at tage fat på.