Hvis man ikke kan få nok af Velvet Underground, er der guf at hente her

Den amerikanske filminstruktør Todd Haynes’ store epos om den amerikanske rockgruppe Velvet Underground har skabt fornyet interesse for bandet. Og det er der grund til at kippe med flaget over, eller hvordan det nu ville være passende at hylde et ensemble, der næppe var til lystsejlads andre steder end i Styx’ vande og det i bevidstheden. Efter at have set filmen ryger man – forhåbentlig da – enten til lp-reolerne, pladepusheren eller streaming-tjenesterne, hvor der er rigeligt at forlyste sig med.

Men er man til flere levende billeder, er YouTube så absolut stedet, man bør opsøge. Her er der nemlig også masser af gods at hente, hvis man vil se og høre mere til styrvolterne, der omkalfatrede rockmusikkens univers i sidste halvdel af 1960’erne, for trods filmens kvaliteter lod den en del sagsforhold udækkede hen.