Jeg har hidtil aldrig truffet en småkage, jeg ikke syntes om. Men nu er jeg ikke længere helt så sikker

Den tidligere vinder Emil var hentet ind som opgavestiller og gæstedommer i det, der engang hed ’den hemmelige udfordring’, men nu på ægte fritidshjemsfacon omtales som ’den hemmelige’. Han var for et par sæsoner siden boy wonder i konkurrencen med sine forunderlige, formsikre kager, der æstetisk trak på populærkulturelle referencer og ikke var bange for at skeje lidt ud. Hans udfordring til deltagerne voldte dem problemer: En farvelade skulle de bage og kreere, og det var ikke lige sådan et gøre i en håndevending, og som så ofte før blev den også afgørende for det endelige udfald af runden: 64-årige Gitte røg hjem, fordi hendes vertikale roulade var ikke så lidt udfordret, både vertikalt, crememæssigt og for så vidt angik striberne. Til gengæld kunne Sæþor kalde sig mesterbager efter en kage så grøn som trolden Shreks teint.

Det skete efter en omgang æstetisk skoleridt for viderekomne.