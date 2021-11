Når man bladrer gennem Politikens 1. sektion, er der mindst fire-fem-seks gode grunde til at lægge sig til at dø. For det hele går jo ad helvede til.

En anelse trøst kan findes på bagsiden, men ellers må man søge andre steder hen for at få den mere latterbårne adrenalin til at boble – og et af stederne kan være det satirehumoristiske nyhedsalternative DR 2-program ’Tæt på sandheden’ med det rablende energibundt Jonatan Spang som vært.